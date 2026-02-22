قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
ديربي نار.. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من قمة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي
مفتي الجمهورية: قراءة القرآن في كل وقت واجبة.. وصيام القضاء للحامل والمُرضع بعد استعادة القدرة
نقدم العلاج لمواطنينا مجانا.. رئيس وزراء جرينلاند يرفض إرسال ترامب مستشفى عائم للجزيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عقوبات رادعة وبدائل فورية.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقود خطة قومية للحد من الأكياس البلاستيكية

خطة قومية للحد من الأكياس البلاستيكية
خطة قومية للحد من الأكياس البلاستيكية
حنان توفيق

شددت الوزيرة على أن مواجهة التلوث البلاستيكي لم تعد رفاهية، بل هي ضرورة بيئية واقتصادية تتطلب تكاتفاً بين الحكومة، القطاع الخاص، والجهات الدولية.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم لمتابعة الجهود والإجراءات التى يتم تنفيذها للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك فى إطار مواجهة التلوث البلاستيكى، وذلك بحضور المهندس شريف عبدالرحيم، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندسة يسرا عبد العزيز، مدير وحدة البلاستيك بالوزارة. 
وأكدت الدكتورة منال عوض، على بذل الوزارة جهود حثيثة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي،  مستعرضة الجهود والإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى الحد من انتشار التلوث البلاستيكي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث تم على المستوى الوطني بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة وضع عقوبات رادعة للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية وذلك فى ظل الإطار القانوني والتشريعي والخاص بقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 2020 لسنة 2020 والذي يتضمن المادة رقم 27 ولائحته التنفيذية رقم 18 و19 والتي تختص بتداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 662 لسنة 2025 بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، ووجهت الدكتورة منال عوض،  بضرورة التنسيق مع وزارة الصناعة  بشأن قرار رقم 559 بإعتماد تطبيق المواصفة القياسية المصرية 3040 لإلزام المصنعين للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بإنتاج أكياس لا يقل سُمكها عن ٥٠ مايكرون .

كما وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إتخاذ الإجراءات الفورية لتوفير بدائل للأكياس البلاستيكية وخاصة فى مدن شرم الشيخ والغردقة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، كما وجهت سيادتها بالتنسيق فى هذا الشأن مع إدارات البيئة بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، والعمل على رفع الوعي للمجتمع المصرى للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية، من خلال إطلاق حملات توعوية للتعريف بأضرار إستخدامها وتأثيرها المباشر على البيئة البحرية والشعاب المرجانية بداية من محافظة البحر الأحمر وبعض المحافظات الأخرى، والبدء بتوعية الأطفال وطلبة المدارس من خلال إنتاج فيلم كرتون قصير عن أضرار البلاستيك لما له من تأثير إيجابى على تغيير السلوكيات تجاه إستخدام الأكياس البلاستيكية، حيث تم إستعراض الحملات الإعلامية التى تم إطلاقها ومنها حملة قللها للحد من الأكياس البلاستيكية وزيارة عدد من المدارس ورفع الوعى لطلبة المدارس والجامعات.

كما شهد الاجتماع إستعراض التنسيقات التى تتم مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل العديد من المشروعات التي تدعم الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ومنها تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وإنشاء نظام EPR (PRO) للمخلفات الناتجة عن التغليف وتفعيل النظام الالكتروني ، تطوير نموذج مالي وتقني  لتنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج   EPR بتمويل من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتطوير نموذج تقليل ـ تخفيف للانتاج المخلفات بمحافظة بورسعيد يتضمن البلاستيكية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى بمكون المخلفات الصلبة من قبل البنك الدولى.

وأوضحت الدكتورة منل عوض أن وزارة التنمية المحلية والبيئة قامت بالعديد من الشراكات مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والجهات الحكومية ومنها رعاية حملة"دور العلبة تدورلك" وتحمل المسئولية الممتدة للمنتج التي تهدف إلى تجميع وإعادة تدوير مواد التغليف المصنعة من البلاستيك، التنسيق مع شركة كوكاكولا و سبينيز ووضع خطة لرفع الوعي ووضع ماكينات RVM في أكثر من موقع، موجهة بإمكانية وضعها فى أماكن تجمعات متميزة بالعاصمة الجديدة، وكذلك إعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المصنعة للبدائل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التوعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. 
كما تم استعراض عدد من الإجراءات المنفذة على المستوى الإقليمي، ومنها إعداد المسودة النهائية لخطة العمل الوطنية للإدارة المستدامة للنفايات البحرية على سواحل البحر الأحمر بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، إعداد حملات توعوية للمدارس وحملات تنظيف بمدينة الغردقة بالتعاون مع جمعية هيبكا، واعتماد الاستراتيجية الاقليمية للحد من التلوث بالبحر المتوسط والتي تنقسم لسبع محاور اساسية ضمنها التلوث من البلاستيك.

كما تم إستعراض آخر نتائج المشاركة فى الوفد التفاوضي المصري اللجنة التفاوضية الحكومية الدولية (INC) المعنية بالتفاوض حول صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك والتنسيق مع جميع الجهات المعنية (وزارة الصناعة – وزارة البترول والثروة المعدنية – وزارة الصحة – وزارة الموارد المائية والري ).
كما تم إلقاء الضوء على دور وحدة للبلاستيك بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمنشأة بموجب قرار الدكتورة وزيرة البيئة رقم 51 لسنة 2024 بتمويل من "مشروع دعم تعزيز ممارسات الاقتصاد الدوار في سلسة القيمة لإنتاج البلاستيك أحادي الاستخدام" الممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وبالتعاون مع وحدة المعونة الانمائية (OUDA)،  فى ادارة ملف المخلفات البلاستيكية بشكل عام.

عقوبات رادعة وزيرة التنمية المحلية خطة قومية للحد من الأكياس البلاستيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أبل تطلق أجهزة جديدة بأسعار معقولة و بوكو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك التفاصيل كاملة

إكسبنج G02

للمرة الأولى.. ظهور إكسبنج G02 الكبيرة في الصين قبل طرحها رسميا

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد