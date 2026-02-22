قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بصوت السديس.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
عناصر الخدمة السرية ينهون حياة رجل حاول اقتحام منتجع ترامب في فلوريدا
مسئول سابق في الـ CIA: الضربة الأميركية على إيران قد تكون خلال 48 ساعة
رامز جلال ساخرا من مصطفى غريب: تباع على تريلا.. وشنبه زي جناحات الطيارة
رامز جلال عن مصطفى غريب: بينافس بيومي فؤاد .. وشيطان الفلوس غواه
فايننشال تايمز: إيران وقعت صفقة مع روسيا لشراء آلاف الصواريخ المحمولة
البرلمان التركي: نبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لمنع أي هجوم على إيران
عراقجي: إيران لها الحق في الدفاع عن نفسها إذا تعرضت لهجوم أمريكي
مواعيد البنك الأهلي في رمضان.. متى تغلق الفروع؟
صلاة التراويح في رمضان هل هي 8 ركعات أم 20؟.. اعرف كيف أداها النبي
بعائد يصل لـ 22%.. أفضل شهادات البنك الأهلي الجديدة في 2026.. وخبير يعلق
تشكيل قمة توتنهام وأرسنال في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عقوبات الجولة 18 من منافسات بطولة الدوري الممتاز

الدوري الممتاز
الدوري الممتاز
إسلام مقلد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثامنة عشر من المرحلة الأولى، وذلك طبقًا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2025-2026.
وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية :

إيقاف خالد رضا عبد الحميد، لاعب فريق  مودرن سبورت، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعبة خطر.

إيقاف صلاح محمد أمين إبراهيم مدرب فريق مودرن سبورت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب الطرد كما تم توجيه لفت نظر له وتوقيع غرامة مالية أخرى قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب دخوله لأرض الملعب دون أذن.

توجيه لفت نظر لفريق مودرن سبورت وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب الانسحاب المؤقت للفريق ثم استئناف اللعب.

إيقاف أحمد حمزة محمد علي، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة إنبي والبنك الأهلي:

إيقاف أحمد فتحي عبد المنعم أحمد ، مدرب فريق إنبي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الأهلي والجونة :

إيقاف ياسر إبراهيم الحنفي، لاعب فريق الأهلي، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عبد الجواد محمد أحمد، لاعب فريق الجونة، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة المقاولون العرب والمصري :

إيقاف عبد الرحيم دغموم، لاعب فريق المصري، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة :

إيقاف محمد حسن عبد الحفيظ حسن، لاعب فريق الإسماعيلي ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توجيه لفت نظر لفريق الإسماعيلي وتوقيع غرامة مالية على الفريق قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب الانسحاب المؤقت ثم استئناف اللعب مرة أخرى.

منع جماهير نادي الإسماعيلي الحاضرون في المباراة من حضور مباراتين وتوقيع غرامة مالية قيمتها 200 ألف جنيه على فريق نادي الإسماعيلي وذلك بسبب السباب الجماعي من الجماهير لحكم المباراة.

إيقاف فرانك بولي، لاعب فريق وادي دجلة ، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا :

إيقاف كريم حافظ رمضان سيف الدين ، لاعب فريق بيراميدز، مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف عمرو محمود إسماعيل قلاوة لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه وذلك بسبب الطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الزمالك حرس الحدود :

إيقاف عمر فتحي محمد علي عبد الكريم لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة زد أف سي وغزل المحلة :

إيقاف أحمد عادل محمد محمود لاعب فريق زد أف سي مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

توقيع غرامة مالية على فريق زد أف سي قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق قبل بدأ الشوط الثاني.

رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية رابطة الأندية دوري Nile

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

صورة أرشيفية

عقد اختبار في "القراءة والكتابة" للطلاب من الثالث حتى السادس الابتدائي

ترشيحاتنا

حملة مكبرة

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

محافظ الشرقية

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

بالصور

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض “أهلاً رمضان” بميدان التحرير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد