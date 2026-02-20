قائمة بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، قائمة بدلاء الفريق استعدادًا لمباراته أمام حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يقع حرس الحدود في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

ويسعى الفريق الأبيض في هذه المواجهة إلى تحقيق الفوز؛ للحفاظ على مركزه المتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري.

قائمة بدلاء الزمالك أمام حرس الحدود: