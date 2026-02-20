نائب ترامب: قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية تجاوز ضد القانون

انتقد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قرار المحكمة العليا بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، ووصفه بـ"تجاوز القانون من جانب المحكمة".

وكتب فانس، في منشور على موقع “X”، اليوم الجمعة: "اليوم، قررت المحكمة العليا أن الكونجرس- رغم منحه الرئيس صلاحية "تنظيم الواردات"- لم يكن جادًا في ذلك".

وأضاف: "هذا تجاوز للقانون من جانب المحكمة، بكل بساطة، ولن يكون له أي أثر سوى زيادة صعوبة حماية الرئيس للصناعات الأمريكية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد".

وكان ترامب قد صرَّح- خلال مؤتمر صحفي عُقد في وقت سابق من اليوم الجمعة - بأن الولايات المتحدة تستطيع "جني المزيد من الأموال" من خلال إجراءات أخرى، وذلك في أثناء إعلانه عن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10%.

كما أشاد “فانس” بالإجراءات الأخرى المتاحة للرئيس، وكتب: "يتمتع الرئيس ترامب بصلاحيات جمركية واسعة النطاق، وسيستخدمها للدفاع عن العمال الأمريكيين، ودعم أولويات هذه الإدارة التجارية".