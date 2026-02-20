تعرف على القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري المصري

يشهد اليوم الجمعة، أكثر من مباراة في وقت واحد وتيسيرا على المشاهدين قررت الشركة المالكة لحقوق البث توزيع المباريات على اكثر من فضائية لضمان نقل كافة المباريات.

أعلنت القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز اليوم كالتالي:

الزمالك × حرس الحدود – أون سبورت 1

– الإسماعيلي × وادي دجلة – أون سبورت 2

– بيراميدز × سيراميكا كليوباترا – اكسترا لايف

– غزل المحلة × زد – عبر تطبيق أون سبورت وتطبيق كورة بلس

وأوضحت الجهات الناقلة أن جميع المباريات ستكون متاحة أونلاين أيضًا، لتتيح للجماهير متابعة اللقاءات مباشرة عبر الإنترنت من أي مكان.