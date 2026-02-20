إصابة شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا

أصيب شاب بطلق نارى فى ظروف غامضة بقرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شاب بطلق نارى فى القدم، بنطاق قرية فاو قبلى التابعة لمركز دشنا.

وتبين إصابة محمود فكري مبارك ٣٥ عاماً، مقيم بقرية فاو قبلى، بطلق نارى فى ظروف غامضة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى دشنا المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.