إجراء جديد في بورفؤاد بعد مد مياه الشاطئ وغرق المدينة

تابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، استمرار سحب تجمعات مياه البحر المتوسط بحرم شاطىء المدينة عقب تعرض الشاطىء لحالة مد استثنائية نتج عنها تدفق مياه البحر المتوسط بميدان الشهيد أحمد أبو العطا وعدداً من الطرق المحيطة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد بشأن التعامل الفوري مع الحالات الطارئة ومجابهة الأزمات

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد بأن أعمال الأطقم الفنية تواصل تواجدها الميداني لليوم الثاني على التوالي، مع رفع درجة التأهب بكافة الأجهزة المعنية، إلى أن تتحسن الأحوال الجوية، مشددًا على أهمية الاستجابة السريعة لأي طارئ لتجنب أي أضرار أو تعطيل للحياة اليومية ،مؤكدًا على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومتابعة أي مناطق تشهد تجمعات مياه بشكل عاجل لضمان التدخل الفوري.

وأشار الدكتور إسلام بهنساوي بأن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المدينة في حالة انعقاد دائم على مدار الـ24 ساعة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وذلك لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة.

أكد الدكتور إسلام بهنساوي أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد يولي اهتمامًا بالغًا بتحسين مستوى الخدمات، خاصة في ما يتعلق بالخدمات اليومية الحيوية كالمياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن المدينة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع مراعاة البعد البيئي والسياحي في جميع خطط التنمية.

وأوضح رئيس مدينة بورفؤاد استمرار التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة برئاسة اللواء أحمد رمضان من خلال الدفع بعدد 4 سيارات متنوعة بالبؤر الساخنة بمحيط الشاطىء ما بين شفط مياه وڤاكيوم ونافوري للدفع بها حال تعرض المدينة لحالات أخرى من المد والتدخل العاجل لرفع تجمعات المياه .