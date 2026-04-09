الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

خرق اتفاق وقف اطلاق النار.. جيش الاحتلال يوسع عملياته جنوب لبنان

صورة أرشيفية
القسم الخارجي

في تصعيد ميداني جديد يعكس اتساع رقعة المواجهة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان خلال الأسبوع الماضي، زاعمًا استهداف بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» والقضاء على عشرات العناصر، إلى جانب ضبط كميات من الأسلحة والعبوات الناسفة. 

ويأتي هذا التطور بعد يوم واحد من اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة وفي سياق حرب متصاعدة تشهدها الجبهة اللبنانية منذ أسابيع، وسط مخاوف دولية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

وتهدف هذه التحركات، وفق مصادر عسكرية، إلى دفع مقاتلي حزب الله شمال نهر الليطاني، وإنشاء ما يشبه «منطقة عازلة» تمنع تهديد المستوطنات الإسرائيلية في الشمال.

ويتزامن هذا التوسع البري مع تصعيد جوي غير مسبوق، حيث شنت إسرائيل واحدة من أعنف موجات القصف على لبنان منذ بداية الحرب الحالية، مستهدفة مواقع قالت إنها تابعة لحزب الله في بيروت والبقاع والجنوب. وأسفرت هذه الضربات عن سقوط مئات القتلى والجرحى، في واحدة من أكبر الهجمات خلال النزاع الجاري .

وتؤكد تل أبيب أن عملياتها في لبنان «مستمرة» ولا تشملها أي تفاهمات لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في إشارة إلى استمرار القتال على الجبهة اللبنانية رغم الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد . 

في المقابل، حذرت الحكومة اللبنانية من خطورة التوسع الإسرائيلي، معتبرة أنه يمثل انتهاكاً للسيادة ويهدد بجر البلاد إلى مواجهة شاملة. كما عبر مسؤولون لبنانيون عن مخاوف من أن تتحول العمليات الحالية إلى احتلال فعلي لمناطق جنوبية، خاصة في ظل الحديث عن إقامة منطقة أمنية دائمة .

إن التطورات الأخيرة تشير إلى دخول الصراع مرحلة أكثر تعقيداً، حيث لم تعد العمليات تقتصر على الضربات الجوية، بل باتت تشمل تقدماً برياً منظماً ومحاولات للسيطرة على الأرض. وفي ظل استمرار القتال وتضارب المواقف الدولية بشأن وقف إطلاق النار، تبقى الجبهة اللبنانية مرشحة لمزيد من التصعيد، ما ينذر بتداعيات إقليمية أوسع في الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

اسبوع الأعياد

من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

الاهلي

أحمد جلال: الأهلي ينهي اتفاقه مع قلب دفاع الترجي التونسي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

الكاف

«كاف» يكشف موعد نهائي كأس الكونفيدرالية

ترشيحاتنا

ليفربول

رقم كارثي يفضح ليفربول في باريس.. سقوط أوروبي جديد يعمق أزمة الريدز| إيه الحكاية

شبح الإيقاف الطويل يطارد "الشناوي" بعد واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا| ايه الحكاية؟

شبح الإيقاف الطويل يطارد الشناوي بعد واقعة مباراة الأهلي وسيراميكا| إيه الحكاية؟

فلكيًا.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2026

فلكيًا.. تعرف على موعد عيد الأضحى 2026

بالصور

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

فيديو

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد