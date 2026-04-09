ضبط 3.5 طن منتجات غير صالحة.. «الغربية» تكثف الحملات على أسواق الأسماك قبل أعياد الربيع | صور

في إطار الاستعدادات للاحتفال بأعياد الربيع، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، وحرصًا على ضمان سلامة الغذاء المتداول، كثفت مديرية الطب البيطري بالمحافظة حملاتها التفتيشية على الأسواق ومحال بيع وتداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحت إشراف الدكتورة نعمة عارف، وكيل وزارة الطب البيطري.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الحملات المرور المكثف على الأسواق ومحال بيع الأسماك المملحة والمدخنة، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 7 و8 أبريل 2026. وأسفرت الحملات عن تحرير 32 محضر مخالفة وضبط 3328 كجم من المضبوطات، بما يقارب 3.5 طن من المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

تحرك تنفيذي عاجل

وتنوعت المضبوطات ما بين أسماك مدخنة ورنجة بدون بيانات ومشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى كميات من اللحوم والدواجن غير المطابقة للاشتراطات الصحية. وقد تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة الجهات المشاركة في الحملات، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ردع المخالفين

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، خاصة مع قرب الاحتفال بأعياد الربيع وزيادة الإقبال على شراء الأسماك المملحة. مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات تمس صحة المواطنين، ومؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إحكام الرقابة على الأسواق وتوفير غذاء آمن وسليم للمواطنين.