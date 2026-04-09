منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

يعرف احتقان الانف بانسداد الأنف ، ويحدث نتيجة لتورم في تجويف الأنف ، مما يسبب تجمع المخاط بداخله ، صعوبة التنفس ، صعوبة النوم ، والصداع ، وأهم ما يسبب احتقان الأنف الاصابة بنزلات البرد والأنفلونزا ، أمراض حساسية الانف ، وبالرغم من أهمية التوجه للطبيب ، إلا أنه هناك بعض الوصفات الطبيعية التي يلجأ لها الطب البديل لعلاج احتقان الأنف ، وهي وصفات بسيطة متوفرة في كل بيت.

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

1. استنشاق البخار :

وهي وصفة شعبية مجربة في حالات كثيرة ، وهي بالفعل تعطي شعورا بالراحة وسهولة التنفس سريعا ، وتعمل على ترطيب تجويف الأنف ، وتخفيف المخاط مما يحسن وظائف الجهاز التنفسي ،ويمكن اضافة زيت النعناع أو البابونج.

للماء المغلي واستنشاقه عدة مرات يوميا .

2. المحلول الملحي :

استنشاق المحلول الملحي سعمل على التخلص من احتقان الأنف ، وغسل الأنف من المخاط داخل الممرات الأنفية ، ومن المعروف أهمية المحلول الملحي في انقباض الأوعية الدموية ، لذا فتحضير كوبين من الماء الدافئ مع مقدار من الملح ، واستخدامه مرتين يوميا يفيد كثيرا في التخلص من ازعاج الاحتقان الأنفي .

3. زيت الكافور :

يساعد كثيرا في علاج احتقان الأنف ، لما يتميز به من مواد مضادة للالتهاب ، وهو سهل الاستعمال ، اذ يمكن اضافة قطرات قليلة منه للمناديل ، واستنشاقها عدة مرات ، كما يمكن نثرها على الوسادات للتنفس بسهولة أثناء النوم .

4. الماء الدافئ :

جيد في حالات الانسدادات الأنفية والزكام ، فعند مرور الماء الدافئ بالممرات الأنفية فانه يزيد من تدفق الماء الدافيئ بالشعيرات الدموية ، ويعمل على ترطيب الأنف وفتح الممرات المسدودة ، فيمكن استخدام الماء الدافئ للاستنشاق أو تغطية الأنف بكمادات الماء الدافئ لدقائق .

5. الأعشاب الساخنة :

شرب الأعشاب الساخنة يعمل على تقليل المخاط ، وانتظام السوائل بالأنف ، مما يعمل على فتح الممرات الأنفية ، والتخلص من الاحتقان ، ويمكن استخدامه بأمان عدة مرات في اليوم ، وهو لا يقتصر على انواع معينة فشرب مغلي النعناع ، أو البابونج ، أو الينسون جميعها مفيدة في هذه الحالات .

6. الحلبة :

لها فوائد صحى كبيرة ، وحيث انها مضاد فعال للالتهاب ، فهي اختيار جيد لازالة احتقان الأنف ، كما تعمل على تطهير الأغشية المخاطية ، وتمنح الجيوب الأنفية مزيد من الرطوبة مما يخفف من المخاط ، ويمكن شرب مغلي الحلبة عدة مرات .

7. عصير الطماطم :

وصفة سحرية للتخلص من احتقان الأنف ، اذ تفيد الطماطم في تحسين تدفق المخاط بالممرات الأنفية ، كما يمكن اضافة الليمون ، والتوابل الحارة التي تفيد في تدفئة الأغشية الأنفية وتزيد من تدفق الدم بها .

8. خل التفاح :

يعمل بشكل سريع على ازالة احتقان النف ، والتخلص من الانسدادات الأنفية المزعجة ، ويخفف المخاط ، كما أنه يتميز بكثير من المكونات المفيدة للصحة والمناعة ، يستعمل بخلطه مع ملعقة عسل في كوب من الماء وشربه يوميا .

9. الثوم :

من أقوى الوصفات الطبيعية لعلاج احتقان الأنف ، فهو يتميز بأنه مضاد للالتهابات ، ومكافحة عدوى الجهاز التنفسي ، ومضاد للفطريات ، ويمكن تناول الثوم الطازج يوميا ، أو استخدام أقراص الثوم بدلا منها للتخلص من رائحة الثوم الغير محببة .

10. شمع العسل :

يوصف لعلاج الزكام ، والتهابات الجيوب الأنفية ، يفيد في التخلص من انسداد الأنف ، لذا ينصح به الخبراء بمضغ كمية منه مرتين يوميا طوال فترة الشتاء ، والربيع ، كعلاج ووقاية لمرضى الحساسية والجبوب الأنفية ، مع تناول ملعقة من العسل.

المصدر هيلثي لاين