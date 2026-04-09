الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشرطة الإيرانية تعلن ضبط شحنة من السلاح والذخائر في جنوب شرقي البلاد

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة مهر بأن وزارة الاستخبارات الإيرانية كشفت وضبطت شحنة من السلاح والذخائر في جنوب شرقي إيران.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ، أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال 12 شخصا بخوزستان، جنوب غربي إيران، بتهمة التواصل مع الكيان الصهيوني وأمريكا.

كما ذكرت الشرطة الإيرانية في سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد استشهاد عنصر من الشرطة الإيرانية في  مدينة إيرانشهر إثر هجوم مسلح إرهابي على نقطة للشرطة.


وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الاستخبارات في إيران أنها تمكنت من ضبط شحنة من معدات الاتصالات التجسسية المتطورة، واعتقال جاسوس و8 إرهابيين انفصاليين في البلاد.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الاستخبارات في بيان لها: "نعلن للشعب الإيراني الأبي أنه وبناءً على تقارير شعبية وعمليات استخباراتية نفذها "جنود إمام الزمان المجهولون" في محافظة أذربیجان الغربية، تم ضبط شحنة ضخمة من أجهزة الاتصالات التجسسية التابعة للعدو الأمريكي الصهيوني، كما تم اعتقال 8 أعضاء من زمرتين إرهابيتين انفصاليتين وإلقاء القبض على جاسوس أجنبي".

وأوضحت تفاصيل العملية كالآتي:

ضبط شحنة معدات اتصالات متطورة مخصصة للتجسس: تمكن "جنود إمام الزمان المجهولون" في المديرية العامة للاستخبارات بمحافظة آذربایجان الغربية من رصد وضبط شحنة كبيرة من معدات الاتصالات المتطورة المستخدمة في التجسس أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد عبر الحدود الشمالية الغربية.

تضم هذه الشحنة 45 جهاز اتصالات من إنتاج شركات أمريكية وصهيونية، كانت في طريقها للتوزيع في مناطق مختلفة داخل البلاد.

تحديد واعتقال 8 من مرتزقة الزمر الإرهابية الانفصالية في محافظة آذربیجان الغربية: إثر الرصد الاستخباراتي، تم تحديد واعتقال 8 أعضاء ينتمون لزمرتين إرهابيتين انفصاليتين، 4 من هؤلاء المرتزقة التابعين للعدو الأمريكي الصهيوني كانوا يشكلون خلية داخلية لإحدى هذه الزمر في مدينة "بیرانشهر"، وكانوا يعملون على إرسال إحداثيات مواقع تمركز القوات الدفاعية الإيرانية للعدو، بانتظار إعلان العدو الصهيوني عن "ساعة الصفر" لبدء العمليات. كما تم تحديد واعتقال 4 أعضاء آخرين من الزمر الانفصالية في مدينتي "أرومية" و"أشنوية".

تحديد واعتقال جاسوس بالوكالة للعدو الأمريكي الصهيوني في آذربیجان الغربية: هذا الجاسوس، الذي تم تجنيده من قبل جهاز استخبارات وسيط (طرف ثان)، كان يقوم عمليا بالتجسس وإرسال المعلومات التي تخدم أهداف العدو الأمريكي الصهيوني. وقد تم التعرف عليه واعتقاله في مدينة "بیرانشهر" من قبل رجال الاستخبارات في المحافظة.
 

