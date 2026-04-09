قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يغتال سكرتير أمين عام حزب الله.. ويوسع عملياته العسكرية في لبنان
معتمد جمال: التغيير الفني لشباب بلوزداد قد يكون دافعًا لهم .. وندرك صعوبة اللقاء
البترول: الشراكة مع الهيئة الإفريقية خطوة لتسريع وتيرة تطوير قطاع التعدين
الأهلي يرفع تجاوزات «الحكم وفا» بحق الشناوي وتريزيجيه والشحات إلى لجنة الانضباط
خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد
اتحاد إذاعات وتليفزيونات «التعاون الإسلامي» يتفقد «الوطنية للإعلام» ويُشيد بتجربة إذاعة القرآن الكريم
توم واريك: واشنطن تترك لإسرائيل حرية القرار في الملف اللبناني
رحلات عمر وهمية.. سقوط نصاب استولى على أموال المواطنين بالقاهرة
وزير الصناعة يبحث خطة تعزيز الاستثمارات وزيادة المكون المحلي ودعم الصادرات
أغالب مجرى النهر تفوز بالجائزة العالمية للرواية العربية 2026
حقل أفروديت القبرصي يوقع اتفاقا لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر لمدة 15 عاما
قائمة الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

حق سيادي.. إيران: تخصيب اليورانيوم لن يتم تقييده أو التوقف عنه

القسم الخارجي

في تصعيد جديد في ملف الطاقة النووية الإيرانية، أكد محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن برنامج تخصيب اليورانيوم في الجمهورية الإسلامية لن يتم تقييده أو التوقف عنه، وأن “العدو” – في إشارة ضمنية للولايات المتحدة وإسرائيل– لن ينجح في الحد من هذا البرنامج مهما حاول الضغط على طهران. 

جاءت تصريحات إسلامي في ظل توترات متصاعدة حول المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، ومن خلفها الحلف الغربي، بعد أن طالبت واشنطن مراراً بأن يكون التخصيب صفراً كشرط لأي تسوية سياسية أو اتفاق جديد، وهو ما رفضته طهران بشكل قاطع، مؤكدة أن القدرة على تخصيب اليورانيوم حق سيادي غير قابل للتفاوض. 

في خلفية هذه التصريحات نقف عند عدد من النقاط الجوهرية الأكثر تأثيراً في المشهد الإقليمي والدولي:

أولاً، رغم التوترات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي بلغت حد تبادل الاتهامات والتهديدات العسكرية، فإن طهران تصر على إبقاء برنامجها النووي سائراً بقوة، مفتوحاً على تطويره وليس فقط على مستوى الاستخدامات المدنية. من جانبه، شدد إسلامي على أن إيران ستواصل العمل في هذا المجال مهما كانت الظروف، معتبرًا أن أي محاولة لإيقاف التخصيب أو تقييده لن تُجدي.

ثانياً، هذه المواقف تأتي في وقت ستستأنف فيه المفاوضات في باكستان بين واشنطن وطهران، والتي تتضمن ملف التخصيب النووي كأحد العناصر الرئيسية في أي اتفاق محتمل. حسب تقارير حديثة، تسعى الولايات المتحدة إلى فرض قيود صارمة على مستوى التخصيب، بينما ترفض إيران ذلك وربطته برفع كامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها. 

ثالثاً، التصريحات الإيرانية تتزامن مع تفاوضات حول وقف إطلاق النار أو تهدئة شاملة بعد التوصل إلي وقف لاطلاق النار لمدة إسبوعين، في ظل ضغوط دولية لتخفيف حدة التوتر في المنطقة. في هذا السياق، تناقش إيران وأمريكا نقاطاً متعددة تشمل حقوق إيران في التخصيب، في مقابل تقديم بعض ضمانات بعدم السعي للحصول على أسلحة نووية، لكن الخلافات الأساسية لا تزال قائمة. 

كما أن تصريحات إسلامي لا يمكن فَصلها عن السياسات الدولية الأوسع، حيث يصر النظام الإيراني من جهة على إبقاء نفوذه الإستراتيجي في المنطقة عبر قدرات نووية مدنية وعسكرية محتملة، بينما تمثل هذه القضية محور خلاف طويل الأمد مع القوى الكبرى، وخاصة إدارة واشنطن التي ترى في البرنامج النووي خطراً على الأمن القومي الغربي والإقليمي. 

تخصيب اليورانيوم إيران النووية الذرية ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

القبور

حكم دفن السيدات مع الرجال.. دار الإفتاء تكشف الرأي الشرعي

الزمالك

الزمالك يجس نبض محمد رأفت لضمه في الموسم الجديد

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

حالة الطقس

تقلبات ربيعية.. "الأرصاد" تحذر من ذروة ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة تضرب الطرق

ترشيحاتنا

القومي للبحوث: الذكاء الاصطناعي أداة محورية للتنبؤ بالظواهر البيئية وتقليل آثارها

متحدث الزراعة: التقنيات الحديثة توفر 70% من التكلفة وتدعم زيادة الصادرات

تأثير الضربات على المنشآت النووية.. خبير يوضح المخاطر والإجراءات الوقائية

بالصور

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

فيديو

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد