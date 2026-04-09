المنطقة على حافة الهاوية.. جهود دبلوماسية لوقف الحرب على إيران

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان: "المنطقة كانت على حافة الهاوية.. مساع دبلوماسية عربية وإقليمية لوقف الحرب على إيران"، مشيرة إلى أن الأربعين يومًا التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار شهدت تصاعد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، واقتراب المنطقة من اندلاع حرب مفتوحة تهدد الاستقرار الإقليمي.

دور رباعي إقليمي لاحتواء الأزمة

أكد التقرير أن جهودًا دبلوماسية مكثفة قادتها رباعية إقليمية تضم مصر وباكستان وتركيا والسعودية أسهمت في احتواء الأزمة، مستفيدة من ثقلها السياسي والتاريخي والعسكري.

حيث قادت باكستان واجهة الوساطة، بينما لعبت مصر دورًا محوريًا خلف الكواليس لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مستندة إلى خبرتها السابقة في الوساطة الإقليمية.

تقدير الجهود الدولية والإقليمية

وأشار التقرير إلى أن إعلان وقف إطلاق النار دفع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف لتقديم الشكر لمصر والصين والسعودية وتركيا وقطر لدعم جهود التوصل إلى الهدنة، موضحًا أن هذه الجهود فتحت المجال لمفاوضات سلمية تهدف إلى التوصل إلى حل شامل ونهائي للنزاع.

هدنة الأسبوعين.. أكثر من مجرد توقف مؤقت للقتال

واختتم التقرير بالتأكيد على أن هدنة الأسبوعين ليست مجرد فترة توقف عن القتال، بل لحظة فاصلة أثبتت قدرة الدبلوماسية على كبح أكثر الصراعات احتدامًا، مظهرة الدور المحوري للقوى الإقليمية في ضبط تصاعد النزاعات في الشرق الأوسط وتحقيق توازن سياسي مؤقت.