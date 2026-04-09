إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في إيران لتعزيز التواصل الدبلوماسي

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية اعتزامها إعادة فتح سفارتها في إيران، في خطوة تعكس توجه مدريد نحو استئناف وجودها الدبلوماسي الرسمي داخل طهران، بعد فترة من التوقف.

وجاء الإعلان، وفقًا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل، ليؤكد رغبة إسبانيا في إعادة تفعيل قنوات الاتصال المباشر مع الجانب الإيراني، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية.

تحركات أوروبية لإعادة الانخراط مع طهران

يأتي هذا القرار في إطار تحركات أوروبية أوسع تهدف إلى إعادة الانخراط دبلوماسيًا مع إيران، في ظل متغيرات إقليمية متسارعة تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

وتسعى عدة دول أوروبية إلى فتح قنوات للحوار مع طهران، بما يعزز فرص التهدئة ويحد من تصاعد التوترات، خاصة في ظل الملفات المعقدة المرتبطة بالأمن الإقليمي.

تعزيز فرص الحوار في مرحلة حساسة

ويرى خبراء أن إعادة فتح السفارة الإسبانية تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الحوار السياسي والدبلوماسي، بما قد يسهم في تقريب وجهات النظر بين إيران والدول الأوروبية.

كما تعكس هذه الخطوة إدراكًا متزايدًا لأهمية التواصل المباشر في إدارة الأزمات، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب حلولًا دبلوماسية متوازنة تدعم الاستقرار في المنطقة.