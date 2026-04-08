رئيس وزراء إسبانيا: إسبانيا لن تصفق لمن أشعلوا النيران في العالم

قال بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني: "وقف إطلاق النار دائمًا ما يكون خبرًا جيدًا، خاصة إذا أدى إلى سلام عادل ودائم. لكن هذا الارتياح المؤقت لا يمكن أن ينسينا الفوضى، والدمار، والأرواح التي فقدت.





و أضاف سانشيز أن حكومة إسبانيا لن تصفق لمن أشعلوا النيران في العالم لمجرد أنهم ظهروا الآن وهم يحملون دلواً لإطفائها. ما نحتاج إليه الآن هو: الدبلوماسية، والشرعية الدولية، والسلام.





و من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني ابراهيم رضائي أنه يجب وقف حركة السفن في مضيق هرمز ردا على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وكتب رضائي على منصة "إكس": "ردا على العدوان الهمجي للصهاينة على لبنان، يجب الآن وقف حركة السفن في هرمز، وبتوجيه ضربة قاسية وحاسمة، منع هذا الكلب المسعور والغدة السرطانية في المنطقة من التخريب".



وتابع: "اللبنانيون ضحوا بأرواحهم من أجلنا، ولا يجوز لنا أن نتركهم ولو للحظة وحيدين". مشددا على "وقف إطلاق النار إما في كل الجبهات، أو لا في أي جبهة".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بدء عملية "زئير الأسد". مشيرا إلى أنه "خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".