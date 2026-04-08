الصليب الأحمر اللبناني: 80 قتيلا و200 جريح في هجمات بيروت.. وعون: إسرائيل ارتكبت مجزرة

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الأربعاء، تصعيدًا عسكريًا خطيرًا بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت عدة مناطق، في واحدة من أعنف الهجمات منذ فترة طويلة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أن الحصيلة الأولية للهجمات بلغت نحو 80 قتيلًا وأكثر من 200 جريح، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا خلال الساعات المقبلة.

من جانبه، أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون الهجمات الإسرائيلية بشدة، معتبرًا أنها تمثل "مجزرة جديدة" وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.

وأكد أن الاعتداءات الإسرائيلية تعكس تجاهلًا واضحًا لكل الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن استمرار هذا التصعيد لن يؤدي إلا إلى تعميق حالة التوتر وزيادة معاناة المدنيين، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لوقف العنف والالتزام بالاتفاقات.

وتأتي هذه التطورات في ظل موجة غارات متزامنة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع التوترات الإقليمية الأخيرة، ما ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة.