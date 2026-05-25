معرفش مونيكا بيلوتشي.. فيفي عبده لصناع 7dogs: مجبتونيش أنا ليه؟

أثارت الفنانة فيفي عبده ، حالة من الجدل الواسع بسبب تعليقها على مشاركة النجمة العالمية مونيكا بيلوتشي ضمن أبطال فيلم 7dogs.

وقالت فيفي عبده، فى تصريحات تلفزيونية : معرفش مين مونيكا بلوكشي دي، مجابونيش أنا ليه؟، كان لازم يجيبوني أنا.

فيفي عبده تتحدث عن سهير زكي وهاني شاكر

وقد كشفت فيفي عبده ، عن جانب إنساني مؤثر من حياتها، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدثت بصراحة عن علاقتها القوية بعدد من رموز الفن.

وأكدت فيفي عبده ، أن الفنانة القديرة الرحلة سهير زكي تُعد عِشرة عمر بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تحمل لها كل الحب والتقدير لما تمثله من قيمة فنية وإنسانية كبيرة.

وأضافت أنها حاولت مؤخرًا التواصل معها برفقة النجمة نجوى فؤاد، إلا أنهما لم يتمكنا من الوصول إليها، الأمر الذي تسبب لها في قلق كبير، خاصة في ظل مكانة سهير زكي كواحدة من أهم نجمات الرقص الشرقي في تاريخ مصر.

وأوضحت فيفي عبده ، أن سهير زكي ليست فقط فنانة كبيرة، بل إنسانة محترمة لها تاريخ مشرف ، مؤكدة أن غياب التواصل معها كان أمرًا محزنًا للغاية،

وفي سياق آخر، عبّرت فيفي عبده عن صدمتها الشديدة بعد خبر وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أنها تلقت الخبر فور استيقاظها، ما أدخلها في حالة نفسية سيئة للغاية. وقالت إن الخبر كان مفاجئًا وقاسيًا، خاصة أن هاني شاكر يُعد من أهم رموز الغناء في الوطن العربي، وله تاريخ فني كبير لا يمكن نسيانه.

وأضافت أن هذه الأخبار المتتالية تسببت لها في حالة من الحزن العميق، مشيرة إلى أن فقدان القامات الفنية الكبيرة يمثل خسارة لا تُعوّض للفن المصري والعربي.

واختتمت فيفي عبده ، حديثها بالدعاء لكل من رحل، قائلة: “ربنا ينور قبورهم ويرحمهم، ويصبر كل محبيهم وأهلهم”، مؤكدة أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب الجمهور وكل من عاصر فنهم وإبداعهم.