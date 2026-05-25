يسرا اللوزي تتحدث عن حياتها الشخصية ومعاناة ابنتها مع ضعف السمع

تحل الفنانة يسرا اللوزي اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً، ضيفة على بودكاست "لينة كلام تاني" مع الإعلامية لينة الطهطاوي.

تناقش "طهطاوي" خلال الحلقة إنجي المقدم، في تفاصيل وتجارب واقعية عن عالم الأمومة، خاصة تجربتها في "سنة أولى أمومة". كما تتحدث "اللوزي" خلال اللقاء عن تحديات السنة الأولى في الأمومة وأصعب ما واجهته كأم، خاصة أنها كانت لا ترغب في الإنجاب في بداية الزواج.

يسرا اللوزي تكشف تفاصيل معاناة ابنتها مع ضعف السمع

كذلك تشير "اللوزي" إلى تجربتها مع اكتشاف أن ابنتها تعاني من ضعف السمع، وكيف تلقت الخبر، خاصة أنها كانت تقدم في ذلك الوقت عملًا كوميديًا، ما جعلها في حالة متناقضة ما بين التمثيل الكوميدي، والبكاء في الكواليس، وكيف أنها تعلمت لغة الإشارة.

كما تتحدث عن آخر مسلسلاتها وهو "كان ياما كان"، والذي قدمته في رمضان الماضي، إلى جانب الفنان ماجد الكدواني.

بودكاست "لينة كلام تاني" يناقش تفاصيل وتجارب واقعية من عالم الأمومة، تقدمه الإعلامية لينة الطهطاوي، وتستضيف خلاله عدد من الأمهات المشاهير، بالإضافة إلى عدد من الخبراء.