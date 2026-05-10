الست المطلقة حقها تحب من جديد.. تصريحات جريئة لـ يسرا اللوزي

في تصريحات جريئة وإنسانية، كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن رؤيتها لقضايا المرأة، والأمومة، والطلاق، مؤكدة أن المجتمع لا يزال يفرض أحكامًا قاسية على النساء، خاصة المطلقات، بينما الحقيقة أن لكل امرأة الحق في بداية جديدة دون وصاية أو إدانة.

الجيل الجديد أكثر وعيًا وصعب خداعه

أكدت يسرا أن شخصية “فرح” عكست بشكل كبير طبيعة الجيل الحالي، الذي يتمتع بوعي أكبر وقدرة أعلى على ملاحظة التفاصيل، بعكس الأجيال السابقة التي كانت أكثر قابلية للتصديق دون تساؤل.

تربية البنات على التوازن لا المثالية

أوضحت أنها تحرص على تقديم نموذج حقيقي لبناتها، كامرأة تعمل وتحب شغلها، وفي نفس الوقت تهتم بأسرتها، مشددة على أن الهدف ليس الكمال، بل خلق توازن صحي بين العمل والحياة.

إظهار الضعف أحيانًا جزء من التربية

لفتت إلى أن الأم ليست مطالبة بأن تبدو قوية طوال الوقت، بل من المهم أن يرى الأبناء لحظات التعب والضعف، حتى يتعلموا أن المشاعر الإنسانية طبيعية.

المساحة النفسية ضرورة لحماية الأبناء

أكدت أن الانسحاب المؤقت وقت التوتر أفضل من الانفعال، لأن حماية الأطفال نفسيًا أهم من تصدير صورة مثالية زائفة.

الحب بعد الطلاق حق طبيعي

شددت يسرا على أن المطلقة ليست مطالبة بالتخلي عن مشاعرها أو فرصتها في الحب، مؤكدة أن رغبة المرأة في بداية جديدة ليست خطأ أو عيبًا.

المجتمع يفرض رقابة قاسية على المطلقة

أوضحت أن النساء بعد الطلاق يتعرضن لضغوط اجتماعية غير عادلة، وكأنهن تحت اختبار دائم، رغم أن من حقهن العيش بحرية واستقرار.

الحضانة يجب أن تُبنى على مصلحة الطفل

أكدت أن تقييم الحضانة يجب أن يعتمد على البيئة الأفضل نفسيًا وتربويًا للطفل، لا على فكرة زواج الأم فقط.

الزواج الجديد لا ينتقص من الأمومة

أشارت إلى أن الأم يمكن أن تتزوج وتظل قادرة على تقديم رعاية ممتازة لأطفالها، وبالتالي لا يجب استخدام الزواج كذريعة تلقائية لسحب الحضانة.

اختتمت يسرا اللوزي رسائلها بالتأكيد على أن المرأة تستحق فرصة جديدة للحياة، وأن الأمومة الناجحة لا تعني الكمال، بل تعني الوعي، الصدق، والتوازن... بينما يبقى حق المرأة في الحب والاستقرار جزءًا أساسيًا من إنسانيتها.