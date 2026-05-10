قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة العالمية : خطر "هانتا" لا يزال منخفضا وأنه ليس كوفيد آخر
إندونيسيا: مصرع شخصين يحملان الجنسية السنغافورية عقب ثوران بركان جبل "دوكونو"
الأرصاد تحذر من موجة حارة متصاعدة خلال الأسبوع.. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع على أغلب الأنحاء
السفينة السياحية الموبوءة بفيروس "هانتا" تصل إلى تنريفي الإسبانية
وكيل تعليم أسيوط يتفقد التوسعات بمدارس البداري للقضاء على الفترة المسائية
بتحلم بالسفر لأوروبا.. أهم الخطوات للحصول على فيزا شنجن من مصر
الرئيس الفرنسي يخطف الأنظار ويمارس رياضة الجري في الإسكندرية
بلد الأمن والأمان.. ماكرون وزوجته يجريان في شوارع الإسكندرية
محافظ أسيوط: تكثيف حملات التوعية وإنذار المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح
الفضة تربح 4.99 جنيه محليا و8 دولارات عالميا في أسبوع مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية
تغييرات وزارية في دمشق.. الشرع يعيد تشكيل المشهد الحكومي بتعيينات في الإعلام والزراعة
برشلونة يتصدر وريال مدريد يطارده.. ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الست المطلقة حقها تحب من جديد.. تصريحات جريئة لـ يسرا اللوزي

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
رحمة سمير

في تصريحات جريئة وإنسانية، كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن رؤيتها لقضايا المرأة، والأمومة، والطلاق، مؤكدة أن المجتمع لا يزال يفرض أحكامًا قاسية على النساء، خاصة المطلقات، بينما الحقيقة أن لكل امرأة الحق في بداية جديدة دون وصاية أو إدانة.

الجيل الجديد أكثر وعيًا وصعب خداعه

أكدت يسرا أن شخصية “فرح” عكست بشكل كبير طبيعة الجيل الحالي، الذي يتمتع بوعي أكبر وقدرة أعلى على ملاحظة التفاصيل، بعكس الأجيال السابقة التي كانت أكثر قابلية للتصديق دون تساؤل.

تربية البنات على التوازن لا المثالية

أوضحت أنها تحرص على تقديم نموذج حقيقي لبناتها، كامرأة تعمل وتحب شغلها، وفي نفس الوقت تهتم بأسرتها، مشددة على أن الهدف ليس الكمال، بل خلق توازن صحي بين العمل والحياة.

‫يسرا اللوزي تكشف تفاصيل تجربتها مع يوسف شاهين – الأسبوع‬‎

إظهار الضعف أحيانًا جزء من التربية

لفتت إلى أن الأم ليست مطالبة بأن تبدو قوية طوال الوقت، بل من المهم أن يرى الأبناء لحظات التعب والضعف، حتى يتعلموا أن المشاعر الإنسانية طبيعية.

المساحة النفسية ضرورة لحماية الأبناء

أكدت أن الانسحاب المؤقت وقت التوتر أفضل من الانفعال، لأن حماية الأطفال نفسيًا أهم من تصدير صورة مثالية زائفة.

مسلسل كان ياما كان الحلقة 9.. يسرا اللوزى تُطرد من بيتها - اليوم السابع

الحب بعد الطلاق حق طبيعي

شددت يسرا على أن المطلقة ليست مطالبة بالتخلي عن مشاعرها أو فرصتها في الحب، مؤكدة أن رغبة المرأة في بداية جديدة ليست خطأ أو عيبًا.

المجتمع يفرض رقابة قاسية على المطلقة

أوضحت أن النساء بعد الطلاق يتعرضن لضغوط اجتماعية غير عادلة، وكأنهن تحت اختبار دائم، رغم أن من حقهن العيش بحرية واستقرار.

قناة dmc تكشف عن بوستر يسرا اللوزى من مسلسل كان ياما كان رمضان 2026 - اليوم السابع

الحضانة يجب أن تُبنى على مصلحة الطفل

أكدت أن تقييم الحضانة يجب أن يعتمد على البيئة الأفضل نفسيًا وتربويًا للطفل، لا على فكرة زواج الأم فقط.

الزواج الجديد لا ينتقص من الأمومة

أشارت إلى أن الأم يمكن أن تتزوج وتظل قادرة على تقديم رعاية ممتازة لأطفالها، وبالتالي لا يجب استخدام الزواج كذريعة تلقائية لسحب الحضانة.

يسرا اللوزى تحاول إستعادة نفسها بعد الطلاق فى مسلسل «كان ياما كان» | المصري اليوم

 

اختتمت يسرا اللوزي رسائلها بالتأكيد على أن المرأة تستحق فرصة جديدة للحياة، وأن الأمومة الناجحة لا تعني الكمال، بل تعني الوعي، الصدق، والتوازن... بينما يبقى حق المرأة في الحب والاستقرار جزءًا أساسيًا من إنسانيتها.

الست المطلقة يسرا اللوزي وصاية الجيل الحالي التربية المثالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

دنيا فؤاد

مفاجأة في تحقيقات دنيا فؤاد.. التحفظ على سيارة صيني والحسابات “فارغة”

البيض

هبوط جديد.. سعر كرتونة البيض يهوى في المزارع والأسواق

الراحل دكتور ضياء العوضي

ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

الزمالك

موعد مباراة العودة بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية 2026

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة تعبيرية

بفارق 76 قرشا.. أسعار صرف الدولار الآن في مصر

ترشيحاتنا

كأس مصر

105 عاماً لـ أعرق المسابقات كأس مصر.. تقاسم اللقب مرتين وخسارة الأهلي بسداسية الأبرز

الزمالك

خبير لوائح يدافع عن حكم مباراة اتحاد العاصمة والزمالك

شوبير

شوبير يدافع عن حكم نهائي الكونفدرالية ويهاجم المشككين

بالصور

جريت تانج الكهربائية .. بي واي دي تحصد 100 ألف طلب خلال أسبوعين

جريت تانج
جريت تانج
جريت تانج

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

فيديو

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد