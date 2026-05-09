يسرا اللوزي : بحاول أربي بناتي على التوازن.. وأوريهم إني إنسانة مش سوبر وومان

قالت يسرا اللوزي إن شخصية “فرح” رغم الجدل اللي عملته، كانت واقعية جدًا وتعبر عن جيل جديد أكثر وعيًا وانتباهًا للتفاصيل من الأجيال السابقة.

الجيل الجديد واعي أكتر

وأوضحت “اللوزي” خلال برنامج كلمة أخيرة، إن أبناء هذا الجيل أصبحوا أكثر إدراكًا، وصعب خداعهم بسهولة، لأنهم يلاحظون التفاصيل الصغيرة ويمتلكون وعيًا مختلفًا.

بحاول أعلم بناتي التوازن

وأكدت أنها تحرص على تربية بناتها على فكرة تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، وأن يشاهدن نموذجًا لامرأة تعمل وتحب شغلها دون أن تهمل أسرتها.

مش لازم أبقى مثالية طول الوقت

وأضافت أنها تحاول أن تكون صادقة مع بناتها، فتسمح لهن برؤية لحظات ضعفها أو تعبها، حتى يدركن أن الأم أيضًا إنسانة تحتاج للراحة والدعم.

المساحة أحيانًا ضرورة

وأشارت إلى أن الابتعاد المؤقت عند التوتر أفضل من الانفعال الزائد، لأنها تفضل حماية بناتها من رؤية نسخ غاضبة أو مرهقة منها قد تؤثر عليهم نفسيًا.

الأمومة رحلة تعلم

واعترفت بأنها ما زالت تتعلم باستمرار، وتسعى لتطوير نفسها كأم من خلال فهم مشاعرها وإدارة ضغوطها بشكل صحي.

واختتمت بأن تربية الأبناء لا تعتمد على الكمال، بل على الوعي، والصدق، ومحاولة تقديم نموذج إنساني متوازن يتعلم منه الأبناء كيف يعيشون حياتهم بشكل صحي.