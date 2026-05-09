يسرا اللوزي: الاستقلال المادي للمرأة ضرورة للحماية واتخاذ القرار بحرية

أكدت الفنانة يسرا اللوزي أن امتلاك المرأة لاستقلال مادي أصبح أمرًا ضروريًا في الوقت الحالي، لأنه يمنحها القدرة على الاعتماد على نفسها واتخاذ قراراتها دون ضغوط أو تبعية.

الاستقلال لا يرتبط فقط بالطلاق

وأوضحت “اللوزي” خلال برنامج كلمة أخيرة علي قناة on، أن أهمية الاستقلال المالي لا تقتصر على حالات الانفصال أو الطلاق، بل يمتد ليشمل مواقف حياتية مختلفة مثل الأزمات العائلية، ومشكلات الميراث، والخلافات بين الأشقاء، والتي قد تظهر بشكل مفاجئ داخل الأسرة.

الأمان المالي كعامل وقاية

وأضافت الفنانة، أن وجود دخل خاص أو مصدر أمان مالي يساعد المرأة على مواجهة أي ظروف طارئة قد تحدث في حياتها أو داخل محيطها الأسري، دون أن تكون في وضع ضعف أو اعتماد كامل على الآخرين.

الواقعية في التعامل مع القرارات الصعبة

وأشارت إلى أن بعض القرارات الصعبة مثل الطلاق قد تكون ضرورية في بعض الحالات، رغم كونها غير مفضلة، إذا وصلت العلاقة لمرحلة تؤثر سلبًا على الصحة النفسية والحياة الأسرية.

الانفصال ليس دائمًا نهاية سلبية

ولفتت إلى وجود تجارب لأشخاص بعد الطلاق تحسنت حياتهم بشكل ملحوظ، وأصبحوا أكثر استقرارًا وسعادة، مع الحفاظ على علاقة محترمة ومتوازنة بين الطرفين لصالح الأبناء.

الخلاصة الإنسانية

واختتمت بأن القضية في النهاية ليست مع أو ضد الطلاق، بل تتعلق بكيفية التعامل الإنساني مع الظروف، واختيار ما يحافظ على الصحة النفسية والاستقرار لجميع الأطراف، خاصة الأطفال.