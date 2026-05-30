حتوحشوني.. شمس البارودي تعلن غيابها عن السوشيال لسبب غريب

أعلنت الفنانة المعتزلة شمس البارودي حصول هاتفها المحمول على “إجازة مؤقتة”، بسبب امتلاء مساحة التخزين بالكامل، مؤكدة أنها ستبتعد عن التواصل عبر هاتفها لبضعة أيام لحين تفريغ المساحة.

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”:“إجازة لتليفوني لحد ما أفضيه خلاص مافيش أي مساحة تخزين.. يومين بالكتير حتوحشوني”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة المعتزلة مع المنشور، حيث جاءت التعليقات ما بين المزاح والدعوات لها بالعودة سريعًا، مؤكدين اشتياقهم الدائم لمنشوراتها ورسائلها التي تحرص على مشاركتها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال الفنانة شمس البارودي

وكانت آخر مشاركات الفنانة المعتزلة شمس البارودي في السينما من خلال فيلم "2 على الطريق" عام 1984، والذي شاركت في بطولته أمام الزعيم عادل إمام، قبل أن تعلن اعتزالها الفن وارتداء الحجاب في منتصف الثمانينيات.

