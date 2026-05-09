الإفتاء: يجوز للمرأة عدم غسل شعرها وتمشيطه تجنبا لتساقطه

قالت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه يجوز للمرأة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه إلا إذا علمت تساقط الشعر فتتجنب ذلك؛ فقد أذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها في ذلك بقوله: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي» أخرجه مسلم.



هل يجوز وضع ميك أب خفيف أثناء العمرة لإخفاء عيوب البشرة ؟

ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز وضع الميكب أثناء أداء العمرة؟»، قائلاً:"أنه لا يجوز للمرأة أثناء إحرامها أن تتزين، بل عليها ان تترك التجمل وتذهب إلى الله تعالى بهيئة وشكل فيه لجوء الى الله سبحانه وتعالى أما مسألة الزينة تكون بعد الانتهاء من العمرة.

محظورات الإحرام

وقد حددت دار الإفتاء عددا من الأعمال هي محظورات الإحرام، وهي بالنسبة للرجال:

1-تغطية الرأس

2-حلق الشعر أو شدُّه من أي جزء من الجسد

3-قصّ الأظافر

4-استخدم الطيب والروائح العطرية

5-مخالطة الزوجة

6-فعل دواعي المخالطة؛ كاللمس والتقبيل بشهوة

7-لبس المخيط

8-التعرض لصيد البر الوحشي وشجر الحرم

9-الانتقاب ولبس القفازين بالنسبة للمرأة.