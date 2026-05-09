بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

حذر الدكتور أحمد أمين خبير العلاقات الإنسانية من خطورة ما يُعرف بـ"العلاقات الرمادية"، مؤكدًا أنها أصبحت من أكثر أنماط العلاقات العاطفية انتشارًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين الشباب، بسبب غياب الوضوح والاستقرار العاطفي.

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

وقال الدكتور أحمد أمين في تصريح خاص بموقع "صدى البلد" الإخباري، إن العلاقات الرمادية تقوم على التعلق غير الواضح، حيث يعيش أحد الطرفين حالة من الحيرة المستمرة، فلا يستطيع اعتبار العلاقة ارتباطًا حقيقيًا، وفي الوقت نفسه لا يقدر على التعامل معها كعلاقة عابرة.

وأوضح خبير العلاقات الإنسانية أن هذا النوع من العلاقات يعتمد على الاهتمام المؤقت والمشاعر غير المستقرة، مضيفًا: “قد يمنحك الطرف الآخر اهتمامًا يوميًا، ويتابع تفاصيل حياتك، ويغضب عند ابتعادك، لكنه يتهرب فور الحديث عن مستقبل العلاقة أو تحديد موقف واضح.”

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

وأشار إلى أن أخطر ما في العلاقات الرمادية أنها تستنزف المشاعر تدريجيًا، لأن الشخص يظل معلقًا بالأمل والإشارات غير المباشرة، منتظرًا رسالة أو تصرفًا يمنحه شعورًا بالأمان.

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

وأضاف الدكتور أحمد أمين أن كثيرين يبررون هذا الغموض بعبارات مثل:

“يمكن خايف من الارتباط”، أو “محتاج وقت”، أو “مشاعره متلخبطة”، بينما الحقيقة — بحسب وصفه — أن الإنسان عندما يريد شخصًا بوضوح، لا يتركه في حالة شك دائمة.

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

وأكد أن الاهتمام المؤقت لا يعني حبًا حقيقيًا، كما أن العودة المتكررة بعد الابتعاد قد تكون أحيانًا خوفًا من فقدان الاهتمام فقط، وليس رغبة صادقة في الاستمرار.

وتابع: “العلاقات الرمادية تجعل الإنسان عالقًا بين البقاء والرحيل، فيبدأ في استنزاف نفسه بالتحليل المستمر: هل يحبني؟ هل اعتاد وجودي؟ هل يريدني فعلًا أم يخشى الوحدة؟”.

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

وشدد خبير العلاقات الإنسانية على أن استمرار هذا النوع من العلاقات قد يؤثر سلبًا على الثقة بالنفس والشعور بالاستحقاق، ويدفع البعض للتنازل عن حق أساسي، وهو التواجد في علاقة واضحة ومريحة نفسيًا.

مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية

واختتم الدكتور أحمد أمين تصريحاته بالتأكيد على أن الحب الحقيقي ليس شرطًا أن يكون مثاليًا، لكنه يجب أن يكون واضحًا وصريحًا، لأن أكثر العلاقات إيلامًا ليست التي انتهت، بل تلك التي لم تبدأ بشكل حقيقي من الأساس.