على الرغم من استمرار عرضه في السينمات.. طرح فيلم برشامة على هذه المنصة

طرحت منصة يانجو بلاي، فيلم برشامة من بطولة هشام ماجد، علي الرغم من استمرار عرضه في السينمات.

وجاء طرح فيلم برشامة علي منصة يانجو بلاي، تزامنا مع احتفالات عيد الفطر.

وفيلم برشامة من تأليف أحمد الزغبي، بالاشتراك مع الأخوين خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي بالتعاون مع شركتَي سكاي ليميت وفيلم سكوير.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من هشام ماجد، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، فدوى عابد، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، فاتن سعيد، ميشيل ميلاد، ومحمد أبو داوود، وبدأ عرضه تجاريًا يوم وقفة عيد الفطر المبارك الماضي.