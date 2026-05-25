الليلة على مسرح السامر.. حفل ختام الدورة 33 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح

يقام في الثامنة مساء اليوم على مسرح السامر بالعجوزة، حفل ختام الدورة الثالثة والثلاثين من المهرجان الختامي لنوادي المسرح، الذي أقيم تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

يقدم الحفل الفنان ميدو عادل، وتنطلق فعالياته بإعلان جوائز مسابقة الكاتب المصري دورة الكاتب الكبير الراحل يسري الجندي، والمعنية بالدراما المسرحية في فرعي التأليف، والإعداد عن أصل غير مسرحي.

ويشهد حفل الختام تكريم أعضاء لجنة التحكيم التي تكونت من المخرج أحمد طه، الدكتور محمد سعد، الدكتور أكرم فريد، الكاتب محمود حمدان، المخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع، مقرر اللجنة، ويختتم بإعلان النتائج والتوصيات.

نفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، وشارك به 27 عرضا مسرحيا قدمت على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، وتم اختيارها من قبل لجان التحكيم بالأقاليم الثقافية الستة، وذلك من إجمالي 347 عرضا، وبمشاركة ما يقرب من 8000 موهبة شابة.