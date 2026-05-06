قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كده برضه يا قمر .. محمد فؤاد يُودّع هاني شاكر برسالة حزينة
رسالة حاسمة من الرياض.. السعودية تشدّد على عودة الملاحة بمضيق هرمز لصورتها الطبيعية
الدواء : نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030 .. ونصدر لـ163 دولة
الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة وفرص سقوط الأمطار اليوم
«مش هخلّي حد تاني يغني في مصر».. تصريح مُثير للجدل من حسام حبيب | صور
تحذير شديد اللهجة من رئيس هيئة الدواء بشأن المضادات الحيوية | فيديو
كواليس الوداع الأخير .. أسرار جديدة تكشفها أسرة سوبر ماريو بعد معركة مع المرض
محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجأة عن تبرعات كانسر بلوجر الإسماعيلية
قداسة البابا تواضروس يفتتح مؤتمر إيبارشيات المهجر بڤينيسيا | صور
«أبو العينين» : نحتاج ثورة تشريعية تحفيزية لتحسين بيئة الاستثمار وخفض عجز الموازنة
اغتيال مسئولين سوريين .. دمشق تعتقل خلية لحزب الله
زعلت أوي لفراقها | فيفي عبده : سهير زكي تاريخها مشرّف .. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زعلت أوي لفراقها | فيفي عبده : سهير زكي تاريخها مشرّف .. خاص

النجمة فيفي عبده
النجمة فيفي عبده
أوركيد سامي

كشفت النجمة فيفي عبده عن جانب إنساني مؤثر من حياتها، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدثت بصراحة عن علاقتها القوية بعدد من رموز الفن.

وأكدت فيفي عبده أن الفنانة القديرة الرحلة سهير زكي تُعد عِشرة عمر بالنسبة لها، مشيرة إلى أنها تحمل لها كل الحب والتقدير لما تمثله من قيمة فنية وإنسانية كبيرة. 

وأضافت أنها حاولت مؤخرًا التواصل معها برفقة النجمة نجوى فؤاد، إلا أنهما لم يتمكنا من الوصول إليها، الأمر الذي تسبب لها في قلق كبير، خاصة في ظل مكانة سهير زكي كواحدة من أهم نجمات الرقص الشرقي في تاريخ مصر.

وأوضحت فيفي عبده أن سهير زكي ليست فقط فنانة كبيرة، بل إنسانة محترمة لها تاريخ مشرف ، مؤكدة أن غياب التواصل معها كان أمرًا محزنًا للغاية، 

وفي سياق آخر، عبّرت فيفي عبده عن صدمتها الشديدة بعد  خبر وفاة الفنان هاني شاكر، مؤكدة أنها تلقت الخبر فور استيقاظها، ما أدخلها في حالة نفسية سيئة للغاية. وقالت إن الخبر كان مفاجئًا وقاسيًا، خاصة أن هاني شاكر يُعد من أهم رموز الغناء في الوطن العربي، وله تاريخ فني كبير لا يمكن نسيانه.

وأضافت أن هذه الأخبار المتتالية تسببت لها في حالة من الحزن العميق، مشيرة إلى أن فقدان القامات الفنية الكبيرة يمثل خسارة لا تُعوّض للفن المصري والعربي.

واختتمت فيفي عبده حديثها بالدعاء لكل من رحل، قائلة: “ربنا ينور قبورهم ويرحمهم، ويصبر كل محبيهم وأهلهم”، مؤكدة أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب الجمهور وكل من عاصر فنهم وإبداعهم.


https://youtube.com/shorts/0mtjC68dFgc?si=Y2tQ1nGfURnTQ460

فيفي عبده اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

إيرينا يسرى وياسر جلال

حياتى فى خطر | استغاثة عاجلة لـ ملكة جمال مصر لسبب صادم

ترشيحاتنا

أحمد كجوك وزير المالية

وزير المالية : نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية واكتساب ثقة مجتمع الأعمال بزيادة التسهيلات

وزير البترول يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز الشراكة الاستراتيجية في قطاع البترول والغاز

وزير البترول يبحث مع نظيره الجزائري تعزيز الشراكة الإستراتيجية في قطاع البترول والغاز

الذهب

رغم ارتفاعه عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

بالصور

بعد تفشيه على متن السفينة .. أعراض فيروس هانتا وطرق الانتقال ووسائل الوقاية

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد