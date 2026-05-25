هشام عطوة يباشر استعدادات قصر ثقافة الإسماعيلية لفعاليات المهرجان القومي للمسرح

في ضوء توجيهات الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، بدعم الحركة المسرحية وتوسيع نطاق الفعاليات الثقافية بالمحافظات، أجرى الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، جولة تفقدية بقصر ثقافة الإسماعيلية، للوقوف على جاهزية الموقع لاستقبال عدد من فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري.

جاءت الجولة بحضور الدكتور عادل عبده مدير المهرجان، شيرين عبد الرحمن مدير عام ثقافة الإسماعيلية، والفنان ماهر كمال المستشار الثقافي لمحافظ الإسماعيلية.

وتفقد رئيس الهيئة والحضور قاعة المسرح وعددا من القاعات الفنية والخدمية، لمتابعة التجهيزات الفنية والتقنية، وبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة، بما يواكب أهمية الحدث المسرحي ويعزز من دور المواقع الثقافية بالمحافظات.

وأكد عطوة حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم المسرح المصري باعتباره أحد أهم أدوات التنوير وبناء الوعي، مشيرا إلى استمرار تطوير البنية الثقافية بالمحافظات بما يسهم في تقديم تجربة فنية تليق بالجمهور المصري.

وتأتي الجولة في ضوء خطط التوسع في إقامة فعاليات المهرجان القومي للمسرح خارج القاهرة، ضمن استراتيجية لتحقيق العدالة الثقافية، وإتاحة الفنون المسرحية للجمهور في المحافظات.