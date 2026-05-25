صن دوانز بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكى

توج صن داونز بدوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكى بنتيجة 2-1 مجموعة اللقاءين، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله فى إياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وافتتح الجيش الملكى التهديف في الدقيقة 40، تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق محمد ربيع حريمات بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأدرك صن دوانز هدف التعادل فى الدقيقة 45+7، بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء وصلت لأقدام توبوهو موكوينا الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

أحداث المباراة

جاءت محاولة هجومية للجيش الملكي بعرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد ربيع حريمات بتسديدة غير متقنة مرت بشكل بعيد عن المرمى في الدقيقة 17.

وسقط يوسف الفحلي لاعب الجيش الملكي داخل منطقة الجزاء وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء لكن حكم المباراة امر باستئناف اللعب في الدقيقة 26.



