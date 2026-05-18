تهديد مباشر لأمن المنطقة.. الإمارات تستنكر هجمات المسيرات على السعودية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حقيقة مفاوضات الأهلي مع مدربي صن داونز والجيش الملكي

رباب الهواري

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول إدارة الأهلي في مفاوضات مع البرتغاليين ميجيل كاردوزو مدرب ماميلودي صن داونز وألكسندر سانتوس المدير الفني لـ الجيش الملكي من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.

وأكد شوبير، خلال تصريحاته التلفزيونية، أن كل ما يتردد حول وجود مفاوضات مع الثنائي البرتغالي لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تداول العديد من الأسماء المرتبطة بتدريب الأهلي، لكن دون وجود خطوات رسمية حتى الآن.

رحيل جهاز ييس توروب عن الأهلي

وأوضح شوبير أن إدارة الأهلي تستعد لتوجيه الشكر إلى جهاز المدرب ييس توروب عقب مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن المدرب وافق على الاكتفاء بالفترة التي تولى خلالها المسؤولية الفنية للفريق.

وأضاف أن الأهلي يدرس عدة خيارات لاختيار مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم القادم، خاصة مع رغبة الإدارة في تجهيز مشروع قوي للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

موقف إمام عاشور من الرحيل

وفي سياق آخر، نفى شوبير وجود أي عروض أوروبية رسمية في الوقت الحالي لضم إمام عاشور، موضحًا أن اللاعب لم يضع أي شروط أمام إدارة النادي بشأن تجديد عقده أو الاستمرار داخل الفريق.

وأشار إلى أن إمام عاشور يفضل البقاء مع الأهلي خلال المرحلة المقبلة، في ظل شعوره بالاستقرار ورغبته في مواصلة تحقيق البطولات مع الفريق الأحمر.

حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا

كما كشف شوبير أن اتحاد الكرة المصري تواصل مع 6 دول أوروبية من أجل استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ختام منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعد الطلب الرسمي الذي تقدم به الزمالك لإسناد اللقاء لحكام أجانب.

شوبير يرد على أزمة بن رمضان

وعن استبعاد محمد علي بن رمضان من قائمة منتخب تونس المشاركة في كأس العالم 2026، أكد شوبير أن الربط بين انتقال اللاعب إلى الأهلي وعدم انضمامه للمنتخب أمر غير منطقي، مشددًا على أن القرار فني بالدرجة الأولى ولا علاقة له باسم النادي الذي يلعب له اللاعب.

الطالبة روميساء

