خالد الغندور يكشف عن تفاصيل تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مصدر داخل النادي الأهلي أن هناك استفسارًا جرى من جانب وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي مع حسين الشحات بشأن طلباته الأخيرة المتعلقة بتجديد عقده، دون عقد جلسة رسمية حتى الآن.

تفاصيل تجديد التعاقد

وأكد الغندور أن حسين الشحات طلب تجديد عقده لمدة موسمين مقابل 60 مليون جنيه، مع استثناءه من نسبة المشاركة في العقد الجديد.

وأضاف الغندور أن وليد صلاح الدين أبلغ اللاعب بأنه سينقل مطالبه الأخيرة إلى سيد عبد الحفيظ من أجل مناقشتها داخل إدارة الكرة بالنادي، قبل حسم ملف التجديد بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.