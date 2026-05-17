جامعة الوادي الجديد تناقش مشروع تخرج عن مخاطر الإدمان الرقمي

شهدت جامعة الوادي الجديد مناقشة مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب بعنوان "اتجاهات طلاب جامعة الوادي الجديد نحو الإدمان الرقمي: دراسة ميدانية”.

يأتي المشروع في إطار اهتمام الجامعة بالقضايا المجتمعية الحديثة المرتبطة بالتطور التكنولوجي المتسارع وانتشار استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بين الشباب الجامعي، حيث تناولت الدراسة ظاهرة الإدمان الرقمي وتأثيراتها النفسية والاجتماعية والأكاديمية على الطلاب.



واعتمدت الدراسة على منهج المسح الميداني لتحليل اتجاهات طلاب الجامعة نحو الاستخدام المفرط للمنصات الرقمية، والكشف عن أبرز الدوافع والانعكاسات الناتجة عن هذا السلوك، مع تقديم مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاستخدام الإيجابي والمتوازن للتكنولوجيا الحديثة.

وجاء المشروع تحت إشراف الدكتورة هند أشرف مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب.

وأشاد الحضور بأهمية موضوع الدراسة وحداثته، مؤكدين أن المشروع يعكس وعي الطلاب بالقضايا المجتمعية المعاصرة وقدرتهم على توظيف البحث العلمي في مناقشة الظواهر المؤثرة على فئة الشباب في العصر الرقمي.