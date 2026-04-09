قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد معاناة مع المرض.. وفاة الفنان مايكل باتريك عن عمر يناهز 35 عامًا
تحذير عاجل قبل الشراء .. كيف تتجنبين دودة الرنجة في شم النسيم؟
رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد
الأوقاف تطلق دورات الوعي بالصحة الإنجابية وخطر الزيادة السكانية بجميع مديريات الجمهورية
عودة السفير إلى طهران.. إسبانيا تعيد فتح سفارتها في إيران
خطة الدولة لإحياء صناعة الغزل والنسيج.. هل تستعيد مصر ريادتها التاريخية؟
الذكرى الـ40 لاغتيال خامنئي.. الحرس الثوري: سنقتدي بفكر قائد الأمة
الشرطة الإيرانية تعتقل 12 شخصا بخوزستان بتهمة التخابر مع أمريكا وإسرائيل
بعد إغلاقه 40 يوما .. 3000 فلسطيني يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى
النقل تطلق حملة للتوعية من السلوكيات السلبية بوسائل المواصلات
التضخم السنوي في مصر يرتفع إلى 13.5% خلال مارس 2026
اللهم كن لهم عونًا ونصيرًا.. يسرا تدعم لبنان وشعبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عودة السفير إلى طهران.. إسبانيا تعيد فتح سفارتها في إيران

إسبانيا
إسبانيا
محمود نوفل

أعلن وزير ​الخارجية الإسباني خوسيه ‌مانويل ألباريس أن بلاده ستعيد إفتتاح  سفارتها ⁠في طهران من جديد  على ​أمل المساعدة ​في تحقيق السلام في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ​على إيران.

وبحسب مانقلته وكالة رويترز، فقد صرح ​ألباريس، قائلا: "أصدرت تعليماتي إلى سفيرنا ‌في ⁠طهران بالعودة لتولي مهامه من جديد وفتح سفارتنا، ​وأن ​نشارك ⁠في هذا الجهد من ​أجل السلام ​من ⁠كل الجهات الممكنة، بما في ⁠ذلك ​من العاصمة ​الإيرانية نفسها".

وكان بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني قد قال في وقت سابق: "وقف إطلاق النار دائمًا ما يكون خبرًا جيدًا، خاصة إذا أدى إلى سلام عادل ودائم. لكن هذا الارتياح المؤقت لا يمكن أن ينسينا الفوضى، والدمار، والأرواح التي فقدت.

وأضاف سانشيز أن حكومة إسبانيا لن تصفق لمن أشعلوا النيران في العالم لمجرد أنهم ظهروا الآن وهم يحملون دلواً لإطفائها. ما نحتاج إليه الآن هو: الدبلوماسية، والشرعية الدولية، والسلام.

ومن جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني ابراهيم رضائي أنه يجب وقف حركة السفن في مضيق هرمز ردا على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وكتب رضائي على منصة "إكس": "ردا على العدوان الهمجي للصهاينة على لبنان، يجب الآن وقف حركة السفن في هرمز، وبتوجيه ضربة قاسية وحاسمة، منع هذا الكلب المسعور والغدة السرطانية في المنطقة من التخريب".

وتابع: "اللبنانيون ضحوا بأرواحهم من أجلنا، ولا يجوز لنا أن نتركهم ولو للحظة وحيدين". مشددا على "وقف إطلاق النار إما في كل الجبهات، أو لا في أي جبهة".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بدء عملية "زئير الأسد". مشيرا إلى أنه "خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".

إسبانيا وزير ​الخارجية الإسباني الحرب الأمريكية الإسرائيلية ​على إيران السفارة الإسبانية في طهران أمريكا إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

اسبوع الأعياد

من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

الاهلي

أحمد جلال: الأهلي ينهي اتفاقه مع قلب دفاع الترجي التونسي.. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ

كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والشروط والأسعار

موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026 والشروط والأسعار

الكاف

«كاف» يكشف موعد نهائي كأس الكونفيدرالية

نعيم قاسم أمين عام حزب الله

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

ترشيحاتنا

سكودا كاروك موديل 2026

مواصفات سكودا كاروك 2026 الجديدة

ام جي سايبرستر موديل 2026

ام جي سايبرستر 2026 تباع بهذه المواصفات

هواتف Enjoy 90

ببطارية ضخمة وقدرة شحن جبارة هواوي تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

بالصور

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

فيديو

نور النبوي والمعزة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

عودة طفلة بعد ١٢ سنة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد