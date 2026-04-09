تقرير: مخاوف من تجدد القتال في إيران وسط توتر بشأن مضيق هرمز

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مسؤولين في الشرق الأوسط يرجّحون تصاعد احتمالات استئناف القتال في إيران، وربما بوتيرة أكثر حدة خلال الفترة المقبلة.



وبحسب التقرير، أعرب عدد من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقهم من أن طهران قد ترفض إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون الحصول على تنازلات كبيرة من واشنطن، وهو ما يُستبعد تقديمه في الوقت الراهن.



وأشار المسؤولون إلى أن هذا التباين في المواقف قد يؤدي إلى حالة من الجمود بين الطرفين، ما يزيد من احتمالات انهيار التهدئة وعودة المواجهات العسكرية مجددًا.