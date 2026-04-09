عبدالله بن زايد يبحث التطورات الإقليمية ويؤكد: على إيران الالتزام بوقف التصعيد

أجرى عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، سلسلة اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، لبحث آخر التطورات الإقليمية في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات وعددًا من الدول.



وشملت الاتصالات كلًا من فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية السعودية، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، إلى جانب وزير خارجية بوليفيا.



وتناولت المباحثات مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين.



وأكد عبدالله بن زايد خلال الاتصالات أهمية التزام إيران الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية بشكل فوري، مشددًا على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط، وضمان حرية الملاحة وحماية أمن إمدادات الطاقة والتجارة الدولية.



كما أعرب عن تقديره لمواقف الدول التي أبدت تضامنها مع دولة الإمارات، مؤكدًا سلامة جميع المقيمين والزائرين على أراضيها.



وشددت الاتصالات على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق سلام مستدام في المنطقة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي ويخدم مصالح شعوبها.