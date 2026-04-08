الإمارات والبحرين توقعان اتفاقية مقايضة بين الدرهم و الدينار بقيمة 20 مليار درهم

وقع مصرف الإمارات المركزي ومصرف البحرين المركزي اتفاقية لمقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والدينار البحريني، وذلك خلال مراسم توقيع عُقدت افتراضياً.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن القيمة الاسمية لاتفاقية المقايضة تبلغ 20 مليار درهم إماراتي، "2 مليار دينار بحريني"، وتمتد لمدة خمس سنوات.

وقع الاتفاقية كل من، خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين من الطرفين، بهدف تعزيز التعاون المالي بين البلدين.