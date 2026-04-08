تامر أمين: اللي بيحصل في الأهلي عدل.. ولاعيبة كتيرة دماغها في الدولارات مش البطولات

علق الإعلامي تامر أمين، على تعادل النادي الأهلي أمام نادي سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" الأمل في الدوري راح خلاص وانا عارف إن كل الأهلوية محبطين بسبب الأداء السيء الذي يقدمه النادي الأهلي".

وتابع تامر أمين أن الأهلي عنده مجلس إدارة قوي ومستقر وعنده إمكانيات مادية محترمة وعنده لاعبين ونجوم في كل الخطوط.

وأكمل تامر أمين: "ربنا مش رايد إن الأهلي يكسب الدوري الموسم ده"، مضيفا:" اللي بيحصل في النادي الأهلي دلوقتي في الدوري ده عدل ولما تغلط مجموعة من أخطاء كثيرة ومتكررة لازم تتعاقب ".

وتابع تامر أمين: "هناك إهمال وتكاسل من مجموعة كبيرة من لاعبي الأهلي وباين إن دماغهم في الدولارات والجنيهات والصفقات وليس الملعب والجمهور والبطولات، مضيفا أن إدارة الأهلي ارتكبت أخطاء في عدد من صفقات اللاعبين وبعض الصفقات كانت كيدية وبعض الصفقات كانت مضروبة.

