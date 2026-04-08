الأهلي يتعادل مع الفيحاء ويواصل مطاردة الصدارة في الدوري السعودي

سقط فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره الفيحاء بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

أقيم اللقاء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث بدأ الأهلي المباراة بقوة ونجح في التقدم عن طريق مهاجمه إيفان توني، الذي واصل تألقه مع الفريق.

وفي الشوط الثاني، تمكن الفيحاء من إدراك التعادل عن طريق لاعبه جايسون في الدقيقة 53، ليحافظ أصحاب الأرض على نقطة ثمينة أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثالث، فيما يفصله 4 نقاط عن النصر المتصدر.

على الجانب الآخر، رفع الفيحاء رصيده إلى 34 نقطة ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب، مواصلًا نتائجه المتوازنة خلال الموسم الحالي.

وشهدت الجولة نفسها تعادلًا مثيرًا بين الهلال والتعاون، مما زاد من حدة المنافسة في صراع القمة مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.