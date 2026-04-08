سرقة مدرب سنغالي في الدوري الفرنسي.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تعرض السنغالي حبيب باي، المدير الفني لفريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، لعملية سرقة.

ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن المدرب السنغالي حبيب باي مدرب أولمبيك مارسيليا تعرض لعملية سرقة في منزله خلال ليلة الأربعاء.

وأوضحت شخصاً أو شخصين تسلقا جدار المنزل قبل أن يكسرا ستارة معدنية ونافذة للدخول للمنزل الذي يقيم فيه حبيب باي حالياً بمفرده.

وسرقت أغراض من ماركة لويس فيتون وحقيبة مليئة بالملابس.

وتوجهت الشرطة المحلية إلى مكان الحادث لإجراء التحقيقات الأولية وجمع البصمات.