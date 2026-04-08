فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في إطار لقاء الذهاب من الدور ربع النهائي لموسم 2025-2026.

ويدخل الفريق الكتالوني اللقاء في ظل غيابات مؤثرة بسبب الإصابة، حيث يفتقد خدمات كل من رافينها، مارك بيرنال، فرينكي دي يونج، وأندرياس كريستنسن.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

وكان برشلونة قد تأهل إلى هذا الدور بعد تخطيه نيوكاسل يونايتد، فيما صعد أتلتيكو مدريد عقب فوزه على توتنهام في الدور السابق.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، جواو كانسيلو.

خط الوسط: إريك جارسيا، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، ماركوس راشفورد.

البدلاء:

تشيزني، أراوخو، بالدي، جافي، فيران توريس، فيرمين لوبيز، كاسادو، روني، كوشين، كورتيس، تشافي إسبرات، تومي.