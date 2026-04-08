تأهل 5 مصريات لنصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

تأهلت 5 لاعبات مصريات إلى دور نصف النهائي من منافسات كأس العالم للخماسي الحديث أولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 إلى 13 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي، حيث تقام منافسات السباحة بمجمع حمامات السباحة بالاستاد ، ومنافسات السلاح بصالة 2 بمجمع الصالات بالاستاد، فيما تقام منافسات الموانع والليزر - رن على ملعب الفروسية بالاستاد.

ونجحت جنة الجندي في التأهل بعد احتلالها المركز الثاني في المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 1410، كما تأهلت زينة عامر عقب احتلالها المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 1408 نقطة، كما تأهلت من المجموعة الأولى بالتصفيات أيضا كل من سلمى أيمن برصيد 1405 نقطة، وچنا عطية برصيد 1386 نقطة.

فيما تأهلت هايدي عادل من المجموعة الثانية للتصفيات، عقب حصدها لـ 1388نقطة.

وتشهد البطولة مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 42 دولة.

وتعد هذه البطولة المرحلة الأولى لسلسلة كأس العالم لعام 2026، على أن تقام المرحلة الثانية في بلغاريا في الفترة من 13 لـ 17 مايو المقبل، كما تقام المرحلة الثالثة في المجر في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل.

ويقام نهائي سلسلة كأس العالم في المجر في الفترة من 26 إلى 28 يونيو المقبل.

وتنطلق صباح غد /الخميس/ تصفيات الرجال، والتي تشهد مشاركة منتخب مصر في منافسات البطولة بفريق كامل مكون من 12 لاعبا نظرًا لأنها البلد المستضيف للمنافسات، وتضم قائمة اللاعبين” معتز وائل - مهند شعبان - محمد حسام الأشقر - عمر أحمد عامر -مصطفى أبو عامر - محمد حاتم - سيف وائل سليمان - أحمد عبد الحميد - محمد عادل الجندي - مصطفى رأفت - مؤمن كمال - زياد أحمد".