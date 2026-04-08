تحرك جديد من الأهلي بعد أزمة التحكيم في مباراة سيراميكا كليوباترا

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي خطوة جديدة على خلفية الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة الفريق الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

فتح الأهلي خط اتصالات موسعا مع عدد من أندية الدوري الممتاز لطرح مقترح إنشاء "رابطة حكام مستقلة" تعمل تحت مظلة رابطة الأندية وبعيدًا عن سلطة لجنة الحكام باتحاد الكرة، لضمان تحكيم أكثر شفافية واستقلالية.

وحصل المقترح على دعم وموافقة عدد كبير من الأندية، التي تعاني أيضًا من الأخطاء التحكيمية المتكررة خلال المباريات الأخيرة.

يهدف الأهلي من هذه المبادرة إلى تطبيق نظام احترافي مشابه للدوريات الأوروبية، يضمن استقلال منظومة التحكيم ماليًا وإداريًا، كحل جذري لمواجهة الأخطاء التي تؤثر على نتائج المسابقات.

وجاء هذا التحرك على أثر مباراة الأهلي الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا، حيث أرسلت إدارة النادي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة – وهو الخطاب رقم 27 في قائمة شكاوى النادي – للمطالبة بوضع حد للتجاوزات التحكيمية التي تؤثر على سير المنافسات.