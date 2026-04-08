دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0

حقق الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي فوزًا كبيرة على بيراميدز، بنتيجة 12 - 0، ضمن منافسات بطولة الدوري بالجولة 27، اليوم، على ملعب فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة.

بهذه النتيجة رفع فريق الأهلي رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثانى في ترتيب دوري الكرة النسائية، بينما توقف رصيد فريق بيراميدز عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وجاء تشكيل الأهلي الذي بدأ به المباراة على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: نورا خالد وإيمان حسن ورودينا عبد الرسول وأسماء علي.

خط الوسط: لولو نصر وهنا عثمان ونور يوسف وأشرقت عادل.

خط الهجوم: ميا داردن ونادين غازي.