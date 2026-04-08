إشادة قوية من إبراهيم عبدالجواد بأداء سعد سمير أمام الأهلي

أشاد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد بالمستوى الذي قدمه اللاعب سعد سمير، مدافع فريق سيراميكا كليوباترا، خلال مواجهة النادي الأهلي الأخيرة في الدوري المصري.

ونشر عبدالجواد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليقًا عبّر فيه عن إعجابه الشديد بأداء سعد سمير، قائلاً: “في وسط زحمة إمبارح، فيه لاعب راجل يستاهل ياخد حقه.. شخصية رجولة وقائد لزمايله.. عمل ماتش حلو قوي فيه لاعبين أصغر منه بعشر سنين مش بيعملوه.. تحية ل سعد سمير”.

وجاءت هذه الإشادة بعد المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة التتويج ببطولة الدوري المصري، والتي شهدت أداءً مميزًا من مدافع سيراميكا كليوباترا.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب تعادله أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات المسابقة.

وجاء تعادل الأهلي ليؤجل حسم العديد من الأمور في سباق الصدارة، حيث يسعى الفريق لمواصلة المنافسة بقوة خلال مرحلة التتويج، خاصة مع اشتداد المنافسة بين الفرق المتقدمة في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سموحة في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى الأهلي لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة الضغط على صدارة الترتيب، بينما يأمل سموحة في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الفرق المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وسموحة يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.