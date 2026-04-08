قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
الرئيس السيسي ورئيس جامبيا يتفقان على توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين
80 شهيدا وأكثر من 400 مصاب.. غارات إسرائيلية دامية تضرب بيروت وتضع القطاع الصحي تحت ضغط هائل
موعد إجازة شم النسيم 2026 في مصر للقطاعين العام والخاص
وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الأورام والعلاجات المبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خالد طلعت: تعادل الأهلي مع سيراميكا هو الأول بين الفريقين بعد 10 مباريات انتصار

خالد طلعت
خالد طلعت
ميرنا محمود

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن نتائج سيراميكا كيلوباترا في آخر 10 مباريات في الدوري المصري الممتاز، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد طلعت :تعادل الأهلي مع سيراميكا هو أول تعادل بين الفريقين بعد 10 مباراة متتالية شهدت 10 انتصارات متتالية للأهلي.

وتابع : التعادل هو الأول بين الفريقين منذ 28 ديسمبر 2022 أي من 3 سنوات و4 أشهر (40 شهر بالتمام والكمال) أي 1200 يوما

و أضاف :التعادل أيضا هو الأول لعلي ماهر أمام الأهلي بعد 8 مباريات متتالية شهدت 8 انتصارات للأهلي (4 على المصري و4 على سيراميكا)

و استكمل :أخر تعادل لعلي ماهر مع الأهلي كان مع مودرن فيوتشر يوم 2 يوليو 2023 اي منذ عامين و9 أشهر (33 شهرا) أي منذ 1000 يوم بالتمام والكمال.

ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب تعادله أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات المسابقة.

وجاء تعادل الأهلي ليؤجل حسم العديد من الأمور في سباق الصدارة، حيث يسعى الفريق لمواصلة المنافسة بقوة خلال مرحلة التتويج، خاصة مع اشتداد المنافسة بين الفرق المتقدمة في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سموحة في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى الأهلي لتحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة الضغط على صدارة الترتيب، بينما يأمل سموحة في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز الفرق المنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وتقام مباراة الأهلي وسموحة يوم السبت الموافق 11 أبريل 2026، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، و9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

خالد طلعت سيراميكا كيلوباترا الدوري المصري الممتاز الاهلي و سيراميكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

