أول تعليق من شوبير على تصريحات سيد عبدالحفيظ بشأن مباراه الأهلي وسيراميكا

علق الإعلامي أحمد شوبير علي تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عقب مباراة الأهلي سيراميكا كليوباترا.

وقال شوبير في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "لقد أعجبني أمس كثيرًا الكابتن سيد عبد الحفيظ، بصراحة، لأن الأهلي كان يمر بفترة لم يكن فيها من يتحدث بجرأة ووضوح، لكنه تحدث أمس وطرح نقاطًا مهمة للغاية".

و أضاف: "الكابتن سيد تحدث ودافع عن حقوق النادي، وهذا من حقه، فهو عضو مجلس إدارة ومشرف على الكرة، وبالتالي من الطبيعي أن يعبر عن موقف النادي ورؤيته".

وتابع: "وأقول لك اليوم، وليس غدًا، إن الأهلي سيصدر بيانًا شديد اللهجة، لكنه لن يهدد بالانسحاب، فهذا أمر مستحيل تمامًا، ولكن البيان سيكون قويًا للغاية، وستكون هناك متابعة لما بعده، ولن تمر الأمور بشكل عادي".

كان سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، قد تحدّث عن مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، وأحداثها الأخيرة فيما يتعلق بحكم اللقاء.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات مع إبراهيم فايق: “أقسم بالله كنت متأكد إن محمود وفا لن يحتسب الكرة ركلة جزاء للأهلي بعد ما راح لـ الفار ورجع يطرد ناس من جهاز سيراميكا.. وايه المنطق ان يتم تعيين نفس الحكم في مباراة الفريقين دور أول وثاني”.

وتابع: “لازم يحصل تحقيق في اتحاد الكرة ازاي حكم يزق ويعتدي على لاعبين داخل الملعب.. محتاجين نعرف الحوار اللي دار بين وفا وحكم الفيديو لحظة مراجعة ركلة الجزاء، والحكم متخيل ان طالما معاه الكروت هو بيحمي نفسه”.

واستطرد: “من بكرة لازم يكون في وقفة كبيرة مع اللي حصل، كل الأجواء واضح انها رايحة في اتجاه تاني، لو في فاول ما اتحسبش لفرقة بيتعمل على الحكم حفلة”.

وعلّق سيد عبد الحفيظ: “أول مرة في حياتي يحسب كورنر وبعدين يلغيه، ازاي حكم الفيديو يتدخل في احتساب ركنية هذا الامر لا ينفي اننا في حالة فنية صعبة، لكن سنطالب بحقوقنا كاملة في ظل التجاوزات اللي حصلت ضد اللاعبين، ومحتاجين نعرف ما صـدر من الحكم ضد حسين الشحات ومحمد الشناوي”.