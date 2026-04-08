قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

تعادل يشعل القمة.. جدول مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا المتبقية فى الدوري

اشتعلت أجواء المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز مع انطلاق مرحلة التتويج بعدما فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد المقاولون العرب ضمن الجولة الأولى ليؤكد أن الصراع على اللقب هذا الموسم لن يكون سهلًا على أي من أطرافه.

وجاءت المباراة لتمنح مؤشرًا واضحًا على طبيعة المرحلة المقبلة التي ستشهد مواجهات نارية وحسابات معقدة في ظل تقارب النقاط بين الفرق الأربعة الكبرى المتنافسة على القمة.

سيناريو المباراة.. سيراميكا يباغت والأهلي يعود متأخرًا

بدأت المواجهة بحذر واضح من الجانبين مع محاولات متبادلة لفرض السيطرة دون مجازفة قبل أن ينجح سيراميكا في خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وسجل فخري لاكاي هدف التقدم في الدقيقة 41 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فشل مصطفى شوبير في التعامل معها لتسكن شباك الأهلي وتمنح فريقه الأفضلية.

وفي الشوط الثاني ضغط الأهلي بقوة بحثًا عن العودة حتى نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 82 بعدما أرسل أشرف بن شرقي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء استقبلها ياسر إبراهيم برأسية قوية سكنت الشباك.

وانتهي اللقاء بتعادل يمنح كل فريق نقطة لكنه يترك العديد من التساؤلات حول شكل المنافسة في الجولات المقبلة.

ترتيب مجموعة التتويج بعد الجولة الأولى

أسفرت نتائج الجولة الأولى عن اشتعال الصراع في جدول الترتيب الذي جاء على النحو التالي:

الزمالك – 46 نقطة

بيراميدز – 43 نقطة

الأهلي – 41 نقطة

سيراميكا كليوباترا – 39 نقطة

إنبي – 33 نقطة

المصري – 32 نقطة

سموحة – 31 نقطة

ويؤكد هذا الترتيب أن الفارق بين الأربعة الكبار لا يزال في المتناول ما يفتح الباب أمام جميع السيناريوهات في الجولات المقبلة.

أرقام الفريقين.. تقارب يعكس قوة المنافسة

خاض الأهلي 21 مباراة حتى الآن حقق خلالها 11 فوزًا و8 تعادلات مقابل هزيمتين مسجلًا 34 هدفًا واستقبلت شباكه 20.

في المقابل لعب سيراميكا نفس عدد المباريات وحقق 11 فوزًا و6 تعادلات مقابل 4 هزائم سجل خلالها 30 هدفًا واستقبل 17.

وتعكس هذه الأرقام مدى التقارب بين الفريقين وهو ما ظهر بوضوح خلال المباراة.

الزمالك.. الصدارة تحت الضغط

يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 46 نقطة لكنه يواجه جدولًا صعبًا في الجولات المقبلة حيث سيخوض مواجهات مباشرة حاسمة أمام المنافسين.

مباريات الزمالك المتبقية:

الجولة 2: راحة

الجولة 3: الزمالك × بيراميدز

الجولة 4: الزمالك × إنبي

الجولة 5: الزمالك × الأهلي

الجولة 6: سموحة × الزمالك

الجولة 7: الزمالك × سيراميكا

وتبدو مواجهة بيراميدز ثم القمة أمام الأهلي من أبرز محطات الفريق في مشوار الحسم.

الأهلي.. لا مجال لفقدان النقاط

بعد التعادل في الجولة الأولى أصبح الأهلي مطالبًا بعدم إهدار المزيد من النقاط إذا أراد الحفاظ على حظوظه في المنافسة.

مباريات الأهلي المتبقية:

الجولة 2: الأهلي × سموحة

الجولة 3: راحة

الجولة 4: بيراميدز × الأهلي

الجولة 5: الزمالك × الأهلي

الجولة 6: الأهلي × إنبي

الجولة 7: المصري × الأهلي

ويخوض الأهلي مواجهتين مباشرتين أمام بيراميدز والزمالك قد تحددان بشكل كبير مسار المنافسة.

بيراميدز.. جدول ناري بدون راحة

يعد بيراميدز صاحب أحد أصعب الجداول حيث يخوض جميع مبارياته دون راحة مع مواجهات مباشرة أمام كل المنافسين بعد أن حصل على الراحة فى الجولة الأولي وفقا لجدول المسابقة .

مباريات بيراميدز المتبقية:

الجولة 2: بيراميدز × المصري

الجولة 3: بيراميدز × الزمالك

الجولة 4: بيراميدز × الأهلي

الجولة 5: بيراميدز × إنبي

الجولة 6: بيراميدز × سيراميكا

الجولة 7: بيراميدز × سموحة

وسيكون الفريق أمام اختبار حقيقي في الحفاظ على توازنه خلال هذه السلسلة الصعبة.

سيراميكا.. الحصان الأسود يترقب الفرصة

رغم كونه خارج دائرة الثلاثة الكبار إلا أن سيراميكا كليوباترا يملك فرصة حقيقية لقلب الموازين خاصة في ظل نتائجه القوية هذا الموسم.

مباريات سيراميكا المتبقية:

الجولة 2: إنبي × سيراميكا

الجولة 3: سموحة × سيراميكا

الجولة 4: راحة

الجولة 5: سيراميكا × المصري

الجولة 6: سيراميكا × بيراميدز

الجولة 7: الزمالك × سيراميكا

ويعتمد الفريق على استغلال أي تعثر للمنافسين للدخول بقوة في سباق القمة.

الدوري المصر لقب الدوري المصري الأهلي الأهلي وسيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد