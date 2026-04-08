شوبير يستطلع آراء 6 محكمين ويكشف اختلاف وجهات النظر

أوضح الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي على راديو «أون سبورت إف إم» أنه استطلع آراء 6 محكمين حول الواقعة المثيرة للجدل في مباراة الأهلي، دون الكشف عن كونهم حكامًا حاليين أو سابقين.

وأكد 4 منهم أن الوضع كان يستدعي احتساب ركلة جزاء للأهلي، بينما رأى أحدهم العكس، فيما اعتبر آخر أن القرار يعتمد على تقدير حكم المباراة وموقعه أثناء الحدث.



وشدد شوبير على أن الانتقاد لا يتعلق بمهارات الحكم محمود وفا، بل بتوقيت اختياره لإدارة مواجهة حساسة، مشيرًا إلى أن المباراة بدأت «تفلت» تدريجيًا من السيطرة نتيجة تكرار الأخطاء في احتساب المخالفات وإدارة الوقت واتخاذ القرارات المتأخرة.



وأضاف أن سوء التقدير ظهر جليًا في اختيار حكم سبق له إدارة مباراة بين منتخبي المغرب وليبيا قبل يوم واحد، ثم سافر مباشرة لإدارة لقاء الأهلي، مما زاد الضغط على تركيزه. وأوضح شوبير أن الخيار الأفضل كان منح الحكم راحة واستبداله بحكم آخر مجهز لإدارة المباراة بشكل كامل.