مصطفى بكري: لبنان يواجه حرب إبادة رغم توقف الضربات على إيران

علق الإعلامي مصطفي بكري علي الأوضاع في لبنان بسبب حرب إيران مع امريكا واستمرار الضرب في لبنان رغم الهدنة بين إيران وأمريكا

وكتب بكري من خلال حسابه الشخصي على منصة اكس: “الضربات توقفت عن إيران، لكنها مازالت مستمره ضد لبنان.. لبنان يتعرض اليوم لحرب إباده لا تستثني البشر أو الحجر.. من ينقذ لبنان ، من يوقف هذه الإعتداءات الآثمة؟!”.

في سياق متصل أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، استمرار العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.

وأشار إلى شن غارات على بلدات المنصوري والعباسية في قضاء صور، إلى جانب قصف مدفعي استهدف بلدة الخيام جنوب البلاد، وسط تحذيرات متواصلة لسكان عدة مناطق