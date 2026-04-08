الخارجية اللبنانية: سيادة لبنان غير قابلة للتجزئة أو المساومة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية اللبنانية، قالت إن سيادة لبنان غير قابلة للتجزئة أو المساومة.



وأضافت الخارجية اللبنانية، أن خيارات لبنان الوطنية وأمنه ومستقبله السياسي تحددها مؤسساته الدستورية حصرا، ونكثف جهودنا الدبلوماسية لصون استقرار لبنان وضمان احترام سيادته ووحدته.

كما عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني جوزاف عون، قال نرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران.

وأضاف أننا نتطلع لأن يكون وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران خطوة أولى لاتفاق نهائي وشامل، ومستمرون في جهودنا ليشمل السلم الإقليمي لبنان بشكل ثابت ودائم.